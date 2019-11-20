Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Происшествия
Путин назвал причину распада СССР
Путин назвал причину распада СССР
Политика
На Украине захотели "вжарить" по России
На Украине захотели "вжарить" по России
В мире
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика

Власти Турции задержали сотрудников консульства США 

News.ru 1 час назад
Власти Турции задержали сотрудников консульства США
Фото: РИА Новости
Турецкие власти задержали двух граждан страны, работающих в консульстве США в городе Адана, за насмешки над ценностями ислама на вечеринке в честь Хеллоуина.
В социальных сетях был опубликован ролик, в котором женщина и мужчина высмеивают воду Замзама — колодца в Мекке, — считающуюся священной. Некоторые пользователи расценили их поведение как оскорбительное.
После допроса задержанных освободили, уточняет DHA со ссылкой на прокуратуру.
Ранее News.ru писал, что граждане Афганистана и Турции попали под санкции США. Причиной стала связь этих людей с запрещённой в России террористической группировкой «Исламское государство».
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
News.ru: последние новости
Защита изучает влияние полной луны на обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ Защита изучает влияние полной луны на обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ Ребёнок сутки просидел в выгребной яме общественного туалета на Кубани Ребёнок сутки просидел в выгребной яме общественного туалета на Кубани Педофил изнасиловал маленькую девочку в туалете школы Педофил изнасиловал маленькую девочку в туалете школы 
Теги:
Происшествия , Ближний Восток , В мире , США , Генпрокуратура РФ , Исламское государство , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу 54
Путин назвал причину распада СССР
Путин назвал причину распада СССР 6
На Украине захотели «вжарить» по России
На Украине захотели «вжарить» по России 111
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 28
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 48
Видео
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
00:32
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
Шоу-бизнес Происшествия
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
На Украине захотели «вжарить» по России
00:44
На Украине захотели «вжарить» по России
В мире Политика
Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке
00:40
Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке
Происшествия
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
01:32
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение