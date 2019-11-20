Власти Турции задержали сотрудников консульства США 

Турецкие власти задержали двух граждан страны, работающих в консульстве США в городе Адана, за насмешки над ценностями ислама на вечеринке в честь Хеллоуина.
В социальных сетях был опубликован ролик, в котором женщина и мужчина высмеивают воду Замзама — колодца в Мекке, — считающуюся священной. Некоторые пользователи расценили их поведение как оскорбительное.
После допроса задержанных освободили, уточняет DHA со ссылкой на прокуратуру.
Ранее News.ru писал, что граждане Афганистана и Турции попали под санкции США. Причиной стала связь этих людей с запрещённой в России террористической группировкой «Исламское государство».