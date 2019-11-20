Власти Турции задержали сотрудников консульства США

Турецкие власти задержали двух граждан страны, работающих в консульстве США в городе Адана, за насмешки над ценностями ислама на вечеринке в честь Хеллоуина.

В социальных сетях был опубликован ролик, в котором женщина и мужчина высмеивают воду Замзама — колодца в Мекке, — считающуюся священной. Некоторые пользователи расценили их поведение как оскорбительное.

После допроса задержанных освободили, уточняет DHA со ссылкой на прокуратуру