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«Коллекторы» вымогали деньги с умственно отсталого москвича 

Рамблер 40 минут назад
«Коллекторы» вымогали деньги с умственно отсталого москвича
Фото: РИА Новости
Мнимые коллекторы в Москве вымогали 100 тысяч рублей с умственно отсталого молодого человека. Об этом «Комсомольской правде» рассказала его мать.
21-летний Александр — инвалид, у него задержка развития. Он с трудом находит общий язык со сверстниками и теми, кто младше него, но доверчив и легко привязывается к тем, кто к нему добр. Недавно этим сделали попытку воспользоваться двое познакомившихся с Александром молодых людей.
Они позвонили в дверь квартиры, в которой Александр живет с матерью. Самого его в тот момент не было дома, поэтому дверь отрыла его мать Наталья.
Молодые люди представились коллекторами, отказавшись при этом показать документы. Они заявили, что Александр взял в одном из банков кредит в размере 100 тысяч рублей и не отдает. Коллекторы поинтересовались у матери заемщика, с ней ли тот живет, и имеет ли намерение возвращать кредит.
Некоторое время спустя Александр позвонил Наталье с незнакомого ей номера. Плача, он сообщил, что знакомые винят его в том, что разбил машину, вывезли его в лес в багажнике автомобиля и требуют выкуп.
Женщина тут же позвонила в полицию. Похитители этого, вероятно, испугались и отпустили Александра. После этого Наталья написала заявление в правоохранительные органы. В настоящее время те проводят проверку.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , МВД , Комсомольская правда , Москва
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