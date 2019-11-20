«Коллекторы» вымогали деньги с умственно отсталого москвича

Мнимые коллекторы в Москве вымогали 100 тысяч рублей с умственно отсталого молодого человека. Об этом «Комсомольской правде» рассказала его мать.

21-летний Александр — инвалид, у него задержка развития. Он с трудом находит общий язык со сверстниками и теми, кто младше него, но доверчив и легко привязывается к тем, кто к нему добр. Недавно этим сделали попытку воспользоваться двое познакомившихся с Александром молодых людей.

Они позвонили в дверь квартиры, в которой Александр живет с матерью. Самого его в тот момент не было дома, поэтому дверь отрыла его мать Наталья.

Молодые люди представились коллекторами, отказавшись при этом показать документы. Они заявили, что Александр взял в одном из банков кредит в размере 100 тысяч рублей и не отдает. Коллекторы поинтересовались у матери заемщика, с ней ли тот живет, и имеет ли намерение возвращать кредит.

Некоторое время спустя Александр позвонил Наталье с незнакомого ей номера. Плача, он сообщил, что знакомые винят его в том, что разбил машину, вывезли его в лес в багажнике автомобиля и требуют выкуп.