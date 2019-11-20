Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Baza.

По информации издания, отец солдата узнал об этом, когда приехал к сыну через несколько дней после массового убийства. Он утверждает, что Шамсутдинов проходит по делу потерпевшим.

Однако, по словам источников издания, речь может идти о другом уголовном деле, но также возбужденном из-за неуставных отношений в военной части № 54160. Якобы во время проверки комиссии из Москвы военные следователи узнали о неком случае, произошедшем 15 сентября 2019 года.