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Криминал

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Baza.
По информации издания, отец солдата узнал об этом, когда приехал к сыну через несколько дней после массового убийства. Он утверждает, что Шамсутдинов проходит по делу потерпевшим.
Однако, по словам источников издания, речь может идти о другом уголовном деле, но также возбужденном из-за неуставных отношений в военной части № 54160. Якобы во время проверки комиссии из Москвы военные следователи узнали о неком случае, произошедшем 15 сентября 2019 года.
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Теги:
Происшествия , Видео
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