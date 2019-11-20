Убили на лекции

Полиция Берлина в своем аккаунте в Twitter сообщила о задержании подозреваемого в убийстве. При этом информации о мотивах его поступка пока нет.

4/6 Полиция Берлина в своем аккаунте в Twitter сообщила о задержании подозреваемого в убийстве. При этом информации о мотивах его поступка пока нет.

Несмотря на то, что помощь Фрицу фон Вайцзеккеру была оказана немедленно, спасти его жизнь не удалось. Второй пострадавший - госпитализирован.

3/6 Несмотря на то, что помощь Фрицу фон Вайцзеккеру была оказана немедленно, спасти его жизнь не удалось. Второй пострадавший - госпитализирован.

По данным издания, во время лекции к Фрицу фон Вайцзеккеру подошел мужчина и ударил его ножом. При этом пострадал и один из слушателей, который попытался остановить нападавшего.

2/6 По данным издания, во время лекции к Фрицу фон Вайцзеккеру подошел мужчина и ударил его ножом. При этом пострадал и один из слушателей, который попытался остановить нападавшего.

Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врач Фриц фон Вайцзеккер был смертельно ранен, когда читал лекцию в клинике. Об этом сообщает издание RBB со ссылкой на полицию.

1/6 Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врач Фриц фон Вайцзеккер был смертельно ранен, когда читал лекцию в клинике. Об этом сообщает издание RBB со ссылкой на полицию.

Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врач Фриц фон Вайцзеккер был смертельно ранен, когда читал лекцию в клинике. Об этом сообщает издание RBB со ссылкой на полицию.

По данным издания, во время лекции к Фрицу фон Вайцзеккеру подошел мужчина и ударил его ножом. При этом пострадал и один из слушателей, который попытался остановить нападавшего.

Несмотря на то, что помощь Фрицу фон Вайцзеккеру была оказана немедленно, спасти его жизнь не удалось. Второй пострадавший — госпитализирован.

Полиция Берлина в своем аккаунте в Twitter сообщила о задержании подозреваемого в убийстве. При этом информации о мотивах его поступка пока нет.

59-летний Фриц фон Вайцзеккер был заведующим терапевтического отделения в частной клинике Schlosspark-Klinik. Его отец Рихард фон Вайцзеккер в 1984-1994 годах занимал пост федерального президента Германии.