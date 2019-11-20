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Убили на лекции 

Рамблер 56 минут назад
Сына экс-президента Германии зарезали на лекции в больнице
Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врач Фриц фон Вайцзеккер был смертельно ранен, когда читал лекцию в клинике. Об этом сообщает издание RBB со ссылкой на полицию.
1/6  Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врач Фриц фон Вайцзеккер был смертельно ранен, когда читал лекцию в клинике. Об этом сообщает издание RBB со ссылкой на полицию.
Фото:
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По данным издания, во время лекции к Фрицу фон Вайцзеккеру подошел мужчина и ударил его ножом. При этом пострадал и один из слушателей, который попытался остановить нападавшего.
2/6  По данным издания, во время лекции к Фрицу фон Вайцзеккеру подошел мужчина и ударил его ножом. При этом пострадал и один из слушателей, который попытался остановить нападавшего.
Фото:
Несмотря на то, что помощь Фрицу фон Вайцзеккеру была оказана немедленно, спасти его жизнь не удалось. Второй пострадавший - госпитализирован.
3/6  Несмотря на то, что помощь Фрицу фон Вайцзеккеру была оказана немедленно, спасти его жизнь не удалось. Второй пострадавший - госпитализирован.
Фото:
Полиция Берлина в своем аккаунте в Twitter сообщила о задержании подозреваемого в убийстве. При этом информации о мотивах его поступка пока нет.
4/6  Полиция Берлина в своем аккаунте в Twitter сообщила о задержании подозреваемого в убийстве. При этом информации о мотивах его поступка пока нет.
Фото:
59-летний Фриц фон Вайцзеккер был заведующим терапевтического отделения в частной клинике Schlosspark-Klinik.
5/6  59-летний Фриц фон Вайцзеккер был заведующим терапевтического отделения в частной клинике Schlosspark-Klinik.
Фото:
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Его отец Рихард фон Вайцзеккер в 1984-1994 годах занимал пост федерального президента Германии.
6/6  Его отец Рихард фон Вайцзеккер в 1984-1994 годах занимал пост федерального президента Германии.
Фото:
Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врач Фриц фон Вайцзеккер был смертельно ранен, когда читал лекцию в клинике. Об этом сообщает издание RBB со ссылкой на полицию.
По данным издания, во время лекции к Фрицу фон Вайцзеккеру подошел мужчина и ударил его ножом. При этом пострадал и один из слушателей, который попытался остановить нападавшего.
Несмотря на то, что помощь Фрицу фон Вайцзеккеру была оказана немедленно, спасти его жизнь не удалось. Второй пострадавший — госпитализирован.
Полиция Берлина в своем аккаунте в Twitter сообщила о задержании подозреваемого в убийстве. При этом информации о мотивах его поступка пока нет.
59-летний Фриц фон Вайцзеккер был заведующим терапевтического отделения в частной клинике Schlosspark-Klinik. Его отец Рихард фон Вайцзеккер в 1984-1994 годах занимал пост федерального президента Германии.
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , Германия
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