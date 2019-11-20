Уволенному из-за Голунова полицейскому отказали в работе

Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска о восстановлении на работе бывшему полицейскому, уволенному в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Речь идёт об экс-начальнике Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы, полковнике Андрее Щирове. В своём иске он просил признать недействительным приказ об увольнении со службы, сообщает «Интерфакс».
В декабре 2019 года суд рассмотрит заявление Максима Уметбаева, который также был уволен из полиции в связи с делом Голунова.
Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, принимавшего участие в задержании журналиста. В общей сложности из-за инцидента с Голуновым из УВД по ЗАО были уволены девять сотрудников.