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Уволенному из-за Голунова полицейскому отказали в восстановлении на работе 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Уволенному из-за Голунова полицейскому отказали в работе
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска о восстановлении на работе бывшему полицейскому, уволенному в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Речь идёт об экс-начальнике Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы, полковнике Андрее Щирове. В своём иске он просил признать недействительным приказ об увольнении со службы, сообщает «Интерфакс».
В декабре 2019 года суд рассмотрит заявление Максима Уметбаева, который также был уволен из полиции в связи с делом Голунова.
Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, принимавшего участие в задержании журналиста. В общей сложности из-за инцидента с Голуновым из УВД по ЗАО были уволены девять сотрудников.
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Теги:
Происшествия , Иван Голунов , Андрей Щиров , Мосгорсуд , МВД , Интерфакс , Москва
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