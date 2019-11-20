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Пенсионер напал на женщину-врача на Ставрополье 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Недовольный лечением пенсионер напал на врача
Фото: РИА Новости
Недовольный лечением пенсионер напал на врача больницы в городе Георгиевске Ставропольского края. Мужчина задержан, сообщили в среду журналистам в пресс-службе краевого управления МВД.
"Участковые уполномоченные полиции в ходе проверки установили, что пожилой гражданин вошел в отделение больницы и после разговора с одним из врачей ударил женщину-медика в область головы металлическим предметом, после чего скрылся. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что некоторое время назад проходил лечение в больнице и остался недоволен им", — говорится в сообщении.
Задержали 74-летнего мужчину сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии. По данным пресс-службы краевого управления Росгвардии, происшествие случилось в середине ноября в отделении кардиологии Центральной городской больницы Георгиевска. В медицинском учреждении ТАСС сообщили, что пострадавшая врач не получила серьезного вреда здоровью, госпитализация женщине не понадобилась.
Возбуждено уголовное дело. Пенсионеру избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Росгвардия , МВД , Георгиевск , Ставропольский Край
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