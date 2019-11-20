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Общество

Дело об убийстве аспирантки забрала Москва 

Рамблер + ещё 1 52 минуты назад
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Фото: РИА Новости
Центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ забрал в производство дело петербургского историка Олега Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседников издания, Соколова, скорее всего, перевезут из Санкт-Петербурга в Москву. Официальный представитель СК Светлана Петренко не стала подтверждать или опровергать «Фонтанке» информацию о передаче дела.
Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.
По предварительной версии, он пытался утопить останки 24-летней Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).
СМИ писали, что историк несколько раз выстрелил в девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.
Соколова арестовали на два месяца. Позже его адвокат рассказал, что историк пытался покончить с собой перерыве между следственными действиями.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Светлана Петренко , Олег Соколов , СКР , Фонтанка.Ру , Москва
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