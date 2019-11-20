Дело об убийстве аспирантки забрала Москва

По словам собеседников издания, Соколова, скорее всего, перевезут из Санкт-Петербурга в Москву. Официальный представитель СК Светлана Петренко не стала подтверждать или опровергать «Фонтанке» информацию о передаче дела.

Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.

По предварительной версии, он пытался утопить останки 24-летней Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).

СМИ писали, что историк несколько раз выстрелил в девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.

Соколова арестовали на два месяца. Позже его адвокат рассказал, что историк пытался покончить с собой перерыве между следственными действиями.