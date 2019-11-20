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Общество

В Москве экс-разведчик угрожал взорвать сына 

Рамблер + ещё 1 56 минут назад
В Москве экс-разведчик угрожал взорвать сына
Фото: РИА Новости
В Москве бывший военнослужащий ГРУ поссорился с сыном и угрожал взорвать его боевой гранатой. Об этом сообщает Life Shot.
По данным Life Shot, конфликт между отцом и сыном произошел в их квартире. Мужчина был пьян и схватился за гранату, после чего мальчик выбежал на улицу и позвонил в полицию.
Москвич выбросил гранату в мусоропровод, но силовики ее нашли. Боеприпас оказался ручной противопехотной гранатой Ф-1 с поражающим элементом и 60-ю граммами тротила.
Мужчина заявил, что получил гранату как сувенир. Против него возбудили дело по статье о незаконном хранении боеприпасов.
Как сообщал «Рамблер», ранее в приемную ФСБ в центре Москвы женщина принесла гранату, которую она купила с рук у мужчины на радиорынке «Царицыно». 34-летняя жительница Подмосковья принесла силовикам корпус гранаты без взрывателя.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , ФСБ , ГРУ , Москва
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