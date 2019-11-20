В Москве экс-разведчик угрожал взорвать сына

Москве бывший военнослужащий ГРУ поссорился с сыном и угрожал взорвать его боевой гранатой. Об этом сообщает Life Shot.

По данным Life Shot, конфликт между отцом и сыном произошел в их квартире. Мужчина был пьян и схватился за гранату, после чего мальчик выбежал на улицу и позвонил в полицию.

Москвич выбросил гранату в мусоропровод, но силовики ее нашли. Боеприпас оказался ручной противопехотной гранатой Ф-1 с поражающим элементом и 60-ю граммами тротила.

Мужчина заявил, что получил гранату как сувенир. Против него возбудили дело по статье о незаконном хранении боеприпасов.