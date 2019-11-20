Страшный пожар в Сочи: жителей эвакуируют из дома

Спасатели эвакуировали 25 человек из горящего многоквартирного дома в Сочи, информация о пострадавших уточняется, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в среду в 09.45 (мск) на пульт "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Центральном районе Сочи на пересечении улиц Анапская и Полтавская. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что пожар — на четвертом этаже.
"Эвакуировано 25 человек. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 10.15 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров.
"В 10:25 ликвидация пожара", — говорится в сообщении.