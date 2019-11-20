Топ-менеджеру «Рольфа» продлили арест

Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения", — сказала она.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает. Суд заочно выдал санкцию на его арест.

В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро. Параллельно с этим акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.