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Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Топ-менеджеру «Рольфа» продлили арест
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы продлил до 25 февраля срок домашнего ареста топ-менеджеру компании "Рольф" Анатолию Кайро, обвиняемому в выводе денег за рубеж, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения", — сказала она.
По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым.
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает. Суд заочно выдал санкцию на его арест.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро. Параллельно с этим акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.
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Теги:
Происшествия , Сергей Петров , Юнона Царева , Анатолий Кайро , СКР , РИА Новости , Москва
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