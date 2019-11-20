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Общество

Браконьеры обезглавили суматранского слона в Индонезии 

News.ru 2 часа назад
Браконьеры обезглавили суматранского слона в Индонезии
Фото: РИА Новости
В провинции Риау на индонезийском острове Суматра работник плантации нашёл обезглавленным 40-летнего суматранского слона. Бивни млекопитающего были срезаны, а тело начало разлагаться.
Голова слона была отрезана, а отрубленный хобот был найден в метре от тела, — рассказал глава местного природоохранного агентства.
Власти острова разыскивают причастных к убийству животного. По их версии, слона отследили ради бивней.
По данным Министерства окружающей среды Индонезии, в дикой природе осталось менее 2 тысяч суматранских слонов. В 2011 году Международным союзом охраны природы они были квалифицированы как «находящиеся на грани исчезновения».
Ранее британский предприниматель Майк Джайнс во время дикой охоты в Зимбабве застрелил двух детёнышей слонов. Он решил поделиться фотографией «трофеев» со своими подписчиками, однако вместо похвалы был раскритикован, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , Индонезия , Суматра
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