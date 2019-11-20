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В аэропорту Баку экстренно сел самолет, летевший в Стамбул 

РИА Новости 1 час назад
ЧП в небе: самолет экстренно сел из-за пассажира
Фото: РИА Новости
Самолёт, следующий рейсом Баку — Стамбул, совершил в столице Азербайджана экстренную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает в среду авиакомпания Buta Airways.
"Из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров рейса J2 9103 Buta Airways, капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где самолет и совершил благополучную посадку в 09.40 по бакинскому времени (08.40 мск)", — сообщает авиакомпания.
Уточняется, что "самолет выполнял рейс по маршруту Баку — Стамбул. На борту находились 104 пассажира".
Ожидается, что после передачи плохо почувствовавшего себя пассажира медперсоналу экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.
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Теги:
Происшествия , Азербайджан , Баку , Стамбул
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