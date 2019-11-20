ЧП в небе: самолет экстренно сел из-за пассажира

В аэропорту Баку экстренно сел самолет, летевший в Стамбул

Самолёт, следующий рейсом Баку Стамбул , совершил в столице Азербайджана экстренную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает в среду авиакомпания Buta Airways.

"Из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров рейса J2 9103 Buta Airways, капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где самолет и совершил благополучную посадку в 09.40 по бакинскому времени (08.40 мск)", — сообщает авиакомпания.

Уточняется, что "самолет выполнял рейс по маршруту Баку — Стамбул. На борту находились 104 пассажира".

Ожидается, что после передачи плохо почувствовавшего себя пассажира медперсоналу экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.