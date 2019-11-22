Все знали: Новые подробности о стрелке из колледжа

Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду

Игорь Ткачёв. Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже, однако не предупредили об этом учебное заведение, сообщил журналистам в пятницу заместитель генпрокурора России

"Нет взаимодействия с призывной комиссией. Мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщалось. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки", — сказал Ткачёв на пресс-подходе в Чите.

Он уточнил, что у прокуратуры Амурской области по результатам проверки учебных заведений есть претензии к региональному правительству из-за качества организации обучения и профессиональной подготовки психологов.

"Мы выявили, что сегодня нарушаются права в том числе со стороны частных охранных предприятий, к сожалению. Людей принимают, не имеющих ни квалификации, ни соответствующей подготовки. Есть претензии к органам контроля, в части Росгвардии", — подчеркнул замгенпрокурора.

Стрельба в колледже

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

Также возбуждены дела о халатности сотрудников колледжа и ненадлежащей охране. Сотрудник и гендиректор охранявшего колледж ЧОПа арестованы.