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Младшую сестру Хачатурян будут судить отдельно 

Рамблер 1 час назад
Младшую сестру Хачатурян будут судить отдельно
Фото: ТАСС
Следователи приняли решение выделить уголовное дело в отношении Марии Хачатурян в отдельное производство, заявил «Комсомольской правде» адвокат средней сестры Ангелины Алексей Паршин. По его словам, причиной этому послужил тот факт, что в момент совершения преступления девушка находилась в невменяемом состоянии.
«Из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры Марии Хачатурян, в связи с тем, что она была признана экспертами невменяемой в момент преступления. Ее дело будет рассматриваться отдельно, без участия присяжных заседателей», — приводит издание лова юриста.
Как ранее сообщал Рамблер, в июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Сначала следователи называли мотивом убийства неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им моральные страдания, затем официальным мотивом стали противоправные насильственные действия со стороны отца.
В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. Сестры с обвинениями в предварительном сговоре не согласились. В ходе следствия было установлено, что действия отца причинили серьезный ущерб психике девушек, они жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Алексей Паршин , Михаил Хачатурян , Комсомольская правда
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