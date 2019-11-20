Младшую сестру Хачатурян будут судить отдельно

Следователи приняли решение выделить уголовное дело в отношении Марии Хачатурян в отдельное производство, заявил «Комсомольской правде» адвокат средней сестры Ангелины Алексей Паршин . По его словам, причиной этому послужил тот факт, что в момент совершения преступления девушка находилась в невменяемом состоянии.

«Из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры Марии Хачатурян, в связи с тем, что она была признана экспертами невменяемой в момент преступления. Ее дело будет рассматриваться отдельно, без участия присяжных заседателей», — приводит издание лова юриста.

Как ранее сообщал Рамблер, в июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Сначала следователи называли мотивом убийства неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им моральные страдания, затем официальным мотивом стали противоправные насильственные действия со стороны отца.

В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. Сестры с обвинениями в предварительном сговоре не согласились. В ходе следствия было установлено, что действия отца причинили серьезный ущерб психике девушек, они жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации.