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Пилоты аварийно севшего А321 в Подмосковье получат звезды Героев России в Кремле 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Пилотов аварийно севшего А321 наградят в Кремле
Фото: РИА Новости
Пилоты самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершившие 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский, получат награды — звезды Героев России — в Кремле. Награждение состоится 21 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании в среду.
"Звезду Героев России получат пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Награждение состоится в Кремле 21 ноября", — сказали в пресс-службе, уточнив, что 20 ноября пилотам вручат ордена Мужества.
16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых — дети. Одна женщина была госпитализирована.
Дамир Юсупов вернулся к полетам в конце сентября, он уже совершил более 30 рейсов. Второй пилот Георгий Мурзин на данный момент продолжает лечение, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика. Коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов 16 августа сообщал, что второй пилот в результате аварийной посадки попал в больницу с ушибами груди. Позднее стало известно, что он получает амбулаторное лечение.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Кирилл Скуратов , Владимир Путин , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Московская область
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