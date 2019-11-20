Пилотов аварийно севшего А321 наградят в Кремле

Пилоты аварийно севшего А321 в Подмосковье получат звезды Героев России в Кремле

Пилоты самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершившие 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский, получат награды — звезды Героев России — в Кремле. Награждение состоится 21 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании в среду.

"Звезду Героев России получат пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Награждение состоится в Кремле 21 ноября", — сказали в пресс-службе, уточнив, что 20 ноября пилотам вручат ордена Мужества.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых — дети. Одна женщина была госпитализирована.