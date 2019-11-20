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Таксист в Москве запер супругов в машине и взял с них 14 тысяч рублей 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Таксист в Москве запер супругов и взял с них деньги
Фото: РИА «Новости»/«Газета.Ru»
В Москве таксист запер супругов в автомобиле и потребовал от них за поездку 14 тысяч рублей, полиция проводит проверку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по столице.
Как отмечается, заявление в отдел полиции Пресненского района поступило от 29-летней пассажирки.
По ее словам, во вторник, 20 ноября, она с супругом поймала на улице Арбат такси, чтобы доехать к отелю в Скатерном переулке.
Они должны были в этот день улетать в Воронеж.
Водитель привез супругов по назначенную адресу и заявил, что по счетчику необходимо оплатить 13 тысяч рублей. Когда женщина сказала, что это слишком дорого, таксист запер автомобиль и пригрозил, что не выпустит их, пока счет не будет оплачен.
В конечном итоге супруг дал водителю свою банковскую карту, тот при помощи терминала снял с нее 14 тысяч рублей. Пассажирам только после этого удалось выйти из машины.
В настоящее время полиция Москвы проверяет полученную информацию.
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Теги:
Происшествия , Другое , Москва
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