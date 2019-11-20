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В Бурятии ребенок утонул в озере, спасая своего друга 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Ребенок утонул в озере, спасая своего друга
Фото: РИА Новости
Шестилетний ребенок утонул в Гусином озере в Бурятии, началась доследственная проверка. Об этом сообщили журналистам в среду в республиканском cледственном управлении Следственного комитета.
"19 ноября 2019 года в вечернее время спасателями на дне озера Гусиное было обнаружено и извлечено из воды тело утонувшего мальчика. По данному факту проводится доследственная проверка", — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, мальчик жил в городе Гусиноозерск, учился в первом классе местной школы. 19 ноября днем он со своим пятилетним приятелем отправился гулять якобы во двор дома, куда их обычно отпускали родители, но на самом деле дети, никому не сказав, пошли к Гусиному озеру, расположенному на окраине города.
"Дети по льду отошли от берега на расстояние около 200 м, где под дошкольником проломился лед, и ребенок оказался в воде. Друг кинулся на помощь, успел вытолкнуть малыша из полыньи, но сам не смог выбраться на твердую поверхность и ушел под воду", — сообщили в следственном управлении.
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Теги:
Происшествия , Республика Бурятия
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