Пилот перепутал Киев с Москвой и напугал пассажиров

Пилот венгерской компании Wizzair во время посадки в аэропорту в Киеве поздравил пассажиров с успешным приземлением в Москве . Об инциденте рассказал автор YouTube-канала Topfelya.

Курьезный случай произошёл 18 ноября. Сообщается, что путаница началась еще в пункте вылета — лондонском аэропорту, откуда параллельно вылетало два самолета: в Москву и Киев. Многие пассажиры ошибочно пытались зарегистрироваться не на свой рейс.

Отмечается, что посадка в Киеве проходила в условиях густого тумана, поэтому за окнами ничего не было видно. Каково же было удивление пассажиров, когда командир корабля поприветствовало их в столице России.

«Добро пожаловать в Москву», — заявил пилот.

Автор канала сообщил, что некоторые его друзья, находившиеся салоне самолета, поверили, что сели не на тот рейс и прилетели в Россию вместо Украины. Впрочем, через несколько секунд пилот поправился, что самолёт приземлился в Киеве, и извинился перед пассажирами за свою ошибку.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пилот Дамир Юсупов, который в августе посадил пассажирский авиалайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле, перестал представляться во время выполнения рейсов. Он уверяет, что после громкого инцидента люди слишком эмоционально реагируют на его имя.