В Воронежской области пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген руки

В паблике «Настоящий Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация об отстранении от работы врача-рентгенолога больницы Семилукского района Воронежской области , которая пришла на работу пьяной.

Ранее один из пользователей опубликовал в этом паблике видеозапись с участием медика, которая была не в состоянии сделать рентген руки пострадавшему ребенку.

Женщина в белом халате сидела на кушетке в кабинете и не реагировала ни на съемку, ни на обращавшегося к ней автора видео

Реакция руководства медицинского учреждения на появившийся в интернете ролик была оперативной: в тот же день рентгенолога освидетельствовали, и подозрения о том, что она была пьяна, подтвердились.