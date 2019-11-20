Пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

В паблике «Настоящий Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация об отстранении от работы врача-рентгенолога больницы Семилукского района Воронежской области, которая пришла на работу пьяной.
Ранее один из пользователей опубликовал в этом паблике видеозапись с участием медика, которая была не в состоянии сделать рентген руки пострадавшему ребенку.
Женщина в белом халате сидела на кушетке в кабинете и не реагировала ни на съемку, ни на обращавшегося к ней автора видео.
Реакция руководства медицинского учреждения на появившийся в интернете ролик была оперативной: в тот же день рентгенолога освидетельствовали, и подозрения о том, что она была пьяна, подтвердились.