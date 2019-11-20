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СМИ: в Боливии шесть человек погибли в столкновениях у нефтезавода 

ТАСС + ещё 5 34 минуты назад
В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли люди
Фото: РИА Новости
По меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали в результате столкновений между сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралеса и полицией у нефтеперерабатывающего завода "Сенката" вблизи крупнейшего города страны Ла-Паса. Об этом в среду сообщила газета La Razón.
По ее данным, сторонники Моралеса во вторник предприняли новую попытку установить контроль над заводом, после того как полиция разблокировала его и с территории НПЗ выехали грузовики с топливом. Ранее в результате действий протестующих Ла-Пас столкнулся с нехваткой горючего, в связи с чем работа общественного транспорта в городе была частично приостановлена. По словам демонстрантов, они хотят привлечь внимание международной общественности к незаконному характеру передачи власти в стране.
Министерство обороны Боливии, в свою очередь, проинформировало, что совместно с полицией "провело операцию в связи с сообщениями о попытке захвата НПЗ".
"После того, как автоцистерны выехали, подстрекатели и вандалы при помощи мощных взрывных устройств уничтожили часть установок, ограды и ворота", — добавили в Минобороны.
При этом, как утверждает ведомство, военнослужащие "не открывали огонь".
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Теги:
Происшествия , Эво Моралес , Министерство обороны , Боливия
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