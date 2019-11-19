Педофил изнасиловал девочку во время урока географии

Педофил изнасиловал маленькую девочку в туалете школы

Двенадцатилетняя ученица казахстанской школы города Тараз стала жертвой педофила. Он изнасиловал девочку в школьном туалете.

Школьница отпросилась в уличный туалет с урока географии, передаёт NewTimes.kz. Мужчина напал на неё в кабинке.

Пострадавшая рассказала о произошедшем учителю, который сообщил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого спустя два часа. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

Выяснилось, что в здании школы расположен только один туалет, который был закрыт. Из-за этого ребёнку пришлось выходить на улицу. Территория образовательного учреждения оборудована камерами, которые запечатлели преступника.

Врачи оценили самочувствие девочки как удовлетворительное. Однако, как отметила психолог, она будет готова вернуться к занятиям только тогда, когда её перестанут травить в социальных сетях. Родители потребовали привлечь к ответственности руководство школы за закрытый туалет и свободное посещение посторонним территории учреждения.

Ранее News.ru писал, что в Москве вынесли приговор гражданину Белоруссии, который вёл в соцсетях переписку интимного характера с несовершеннолетними девочками. 35-летнего мужчину отправили в колонию на четыре года.