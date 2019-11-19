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Происшествия

На строящемся кладбище под Мурманском засыпало песком четырех рабочих 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Рабочих засыпало песком на кладбище
Фото: РИА Новости
Четырех человек, проводивших строительные работы в котловане на кладбище в поселке Риж-Губа в Мурманской области, засыпало песком. В результате инцидента один рабочий погиб, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.
"Поселок Риж-Губа, в 15 км от Мончегорска. Там новое кладбище, четыре рабочих проводили [строительные] работы, копали котлован, произошло обрушение стены из песка, она поехала, их засыпало. Двое сами выкарабкались, двоих раскопали. Одного из них скорая помощь обслужила амбулаторно, один рабочий погиб", — сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что на место ЧП выезжали горноспасатели.
"Также на месте была местная аварийно-спасательная служба, пожарные, полиция, скорая помощь, на место выдвинулись следователи", — добавил собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел вечером во вторник.
Сообщение на пульт дежурного поступило в 18:20 мск.
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Теги:
Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Мончегорск , Мурманск , Мурманская Область
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