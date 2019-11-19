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Происшествия

Женщина упала в обморок, очнулась на погребальном костре и умерла 

Lenta.ru 1 час назад
Женщина упала в обморок, очнулась на кладбище и умерла
Фото: ТАСС
В индийском штате Одиша (Орисса) женщина, которую сочли умершей, очнулась на погребальном костре. Об этом сообщает Odisha TV.
В действительности женщина потеряла сознание, потому что не ела несколько дней. Родственники и другие жители ее деревни решили, что она умерла, и отнесли на кладбище для кремации.
Пока они готовились зажечь погребальный костер, женщина стала приходить в себя. Это заметил один из ее родственников. Он проверил ее пульс и убедился в том, что она жива.
Похороны прервали и вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу, однако во время лечения она скончалась.
В октябре сообщалось, что в штате Одиша скотовод, потерявший сознание из-за сильного жара, очнулся во время собственных похорон. Родственники сочли его мертвым, когда нашли его на пастбище без признаков жизни.
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Теги:
Происшествия , В мире
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