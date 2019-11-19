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Происшествия

На Кубани пропала девятилетняя девочка 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
На Кубани ребенок ушел гулять и не вернулся
Фото: РИА Новости
Девятилетняя девочка из кубанского хутора Родниковский пошла в понедельник гулять и не вернулась, организована проверка, сообщает управление СК по Краснодарскому краю.
"В Новокубанском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения малолетней… Установлено, что… девятилетняя… девочка проживает с матерью в хуторе Родниковском Новокубанского района. Исходя из полученной информации, около 17 часов 18 ноября… она пошла гулять на улицу и до настоящего времени не вернулась", — говорится в сообщении.
В момент исчезновения девочка была одета в казачью форму черного цвета с красными вставками, с собой у нее был черно-синий рюкзак с рисунком в виде цветов.
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Теги:
Происшествия , СКР , Краснодарский Край , Новокубанск
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