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В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме 

Вести.Ru + ещё 13 10 часов назад
В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме
Фото: Вести.Ru
В Новокубанском районе (Краснодарский край) вторые сутки ведут поиски девятилетней девочки Елизаветы Н. В момент исчезновения несовершеннолетняя была одета в казачью форму.
Как сообщает интернет-портал «Кубань 24», ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета по Краснодарскому краю, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения девочки.
Известно, что 18 ноября около 17:00 Елизавета Н. вышла погулять на улицу и не вернулась. Несовершеннолетняя была одета в черную казачью форму с красными вставками.
В настоящее время устанавливается местонахождение пропавшей, а также обстоятельства случившегося.
Как сообщает «Интерфакс», сотрудники оперативных служб, а также местные жители разыскивают пропавшую девочку в окрестностях хутора.
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Теги:
Происшествия , СКР , Краснодарский Край , Новокубанск
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