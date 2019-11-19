Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ

Полковник «Альфы» объяснил, как нападавшему удалось победить капитана спецназа ФСБ

В «Винном базаре» на Пречистенской набережной в ночь с 17 на 18 ноября был избит капитан спецназа ФСБ Николай Подоксенов. Нападавшему хватило буквально пары ударов, чтобы сотрудник спецслужб потерял сознание. Как такое могло произойти? О том, как обучают представителей ФСБ и почему капитан не смог дать отпор, «Вечерней Москве» рассказал полковник подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.

— Всех спецназовцев готовят хорошо и на очень высоком уровне. Два раза в неделю, по распоряжению председателя или директора, проходят обязательные занятия спортом. Впрочем, я считаю, что этого не достаточно. Они готовятся к сдачам нормативов, Спартакиаде. Сейчас, вероятно, сделали крен на рукопашный бой и единоборства. Простые сотрудники ФСБ занимаются по четыре часа в неделю. По крайней мере, так было 12 лет назад, сейчас, возможно, количество часов увеличили.

— Чему именно обучают спецназовцев? Есть какие-то особые приемы?

— Их учат всему. Вплоть до того, что он ударит или нажмет на какую-то точку сегодня, а человеку станет очень плохо через несколько дней. Простых сотрудников обучают более поверхностно: заломы, загибы, конвоирование, чтобы доставить задержанного в участок. Ну и, безусловно, базовые удары.

— Так почему Подоксенов, владея всеми этими навыками, не смог защитить себя от нападавших?

— Дело в том, что спецназ учат не убивать, а защищать. Вероятнее всего, он просто встал и ждал, пока будет совершено нападение, не хотел причинять лишний урон. Но, видимо, соперник действовал неожиданно. Есть такие места на теле человека, при попадании в которые можно «выключить» даже самого тренированного бойца. Это пах, солнечное сплетение, которое не защищено ни жиром, ни мышцами, печень, подбородок, висок, кости носа, которые могут внедриться в мозг при ударе снизу вверх. Как-то гулял с сыном, устроили с ним спарринг и, когда он попал мне в область паха, я согнулся от сильной боли. А сыну на тот момент было только четыре года. Так что в опасности может оказаться каждый.

СПРАВКА

Напомним, 17 ноября в заведении на Пречистенской набережной у Николая Подоксенова произошел конфликт с неизвестными. В стенах бара случилась перепалка, затем мужчины вышли на улицу, где один из нападавших несколько раз ударил Подоксенова. Капитана спецназа ФСБ госпитализировали в нейрохирургическое отделение с тяжелыми травмами головы.