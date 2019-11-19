Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Как там у лохов": на Украине описали ситуацию в США
"Как там у лохов": на Украине описали ситуацию в США
В мире
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия

Полковник «Альфы» объяснил, как нападавшему удалось победить капитана спецназа ФСБ 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Фото: Скриншот Видео YouTube Канала МВД ФСБ
В «Винном базаре» на Пречистенской набережной в ночь с 17 на 18 ноября был избит капитан спецназа ФСБ Николай Подоксенов. Нападавшему хватило буквально пары ударов, чтобы сотрудник спецслужб потерял сознание. Как такое могло произойти? О том, как обучают представителей ФСБ и почему капитан не смог дать отпор, «Вечерней Москве» рассказал полковник подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
— Всех спецназовцев готовят хорошо и на очень высоком уровне. Два раза в неделю, по распоряжению председателя или директора, проходят обязательные занятия спортом. Впрочем, я считаю, что этого не достаточно. Они готовятся к сдачам нормативов, Спартакиаде. Сейчас, вероятно, сделали крен на рукопашный бой и единоборства. Простые сотрудники ФСБ занимаются по четыре часа в неделю. По крайней мере, так было 12 лет назад, сейчас, возможно, количество часов увеличили.
— Чему именно обучают спецназовцев? Есть какие-то особые приемы?
— Их учат всему. Вплоть до того, что он ударит или нажмет на какую-то точку сегодня, а человеку станет очень плохо через несколько дней. Простых сотрудников обучают более поверхностно: заломы, загибы, конвоирование, чтобы доставить задержанного в участок. Ну и, безусловно, базовые удары.
— Так почему Подоксенов, владея всеми этими навыками, не смог защитить себя от нападавших?
— Дело в том, что спецназ учат не убивать, а защищать. Вероятнее всего, он просто встал и ждал, пока будет совершено нападение, не хотел причинять лишний урон. Но, видимо, соперник действовал неожиданно. Есть такие места на теле человека, при попадании в которые можно «выключить» даже самого тренированного бойца. Это пах, солнечное сплетение, которое не защищено ни жиром, ни мышцами, печень, подбородок, висок, кости носа, которые могут внедриться в мозг при ударе снизу вверх. Как-то гулял с сыном, устроили с ним спарринг и, когда он попал мне в область паха, я согнулся от сильной боли. А сыну на тот момент было только четыре года. Так что в опасности может оказаться каждый.

СПРАВКА

Напомним, 17 ноября в заведении на Пречистенской набережной у Николая Подоксенова произошел конфликт с неизвестными. В стенах бара случилась перепалка, затем мужчины вышли на улицу, где один из нападавших несколько раз ударил Подоксенова. Капитана спецназа ФСБ госпитализировали в нейрохирургическое отделение с тяжелыми травмами головы.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Вечерняя Москва: последние новости
Управляющий ресторана прокомментировал драку с участием капитана спецназа Управляющий ресторана прокомментировал драку с участием капитана спецназа Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело в суде присяжных Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело в суде присяжных Появилось новое видео избиения капитана спецназа в центре Москвы Появилось новое видео избиения капитана спецназа в центре Москвы
Комментарии23 
Теги:
Происшествия , ФСБ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как там у лохов»: на Украине описали ситуацию в США
«Как там у лохов»: на Украине описали ситуацию в США 2
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса 12
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу 249
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК 207
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье 14
Видео
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
01:00
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение