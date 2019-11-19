Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных

Защита сестер Хачатурян просит рассмотреть их дело в суде с участием присяжных

Адвокаты трех сестер Хачатурян заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела об убийстве их отца с участием коллегии присяжных заседателей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей сестры Крестины.

"Сегодня мы подписали протокол об ознакомлении с материалами дела. Мы ходатайствовали о рассмотрении дела судом присяжных заседателей", — сказал защитник.

Кроме того, все адвокаты просят о прекращении уголовного дела в отношении своих подзащитных в связи с их непричастностью к инкриминируемому преступлению.

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца. Обвиняемые, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились с 30 томами уголовного дела.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как на протяжении длительного времени он причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда. Согласно избранной обвиняемым меры пресечения, они не могут покидать свои дома без разрешения следователя.