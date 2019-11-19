Завершено расследование дела сестер Хачатурян

Адвокат старшей сестры Алексей Липцер рассказал изданию, что сегодня он со своей подзащитной прошел процедуру оформления завершения следствия. Он добавил, что подал три ходатайства: о прекращении уголовного дела из-за того, что гибель Михаила Хачатуряна, по мнению защиты, произошла в рамках необходимой самообороны и последовала после многолетних издевательств над дочерьми со стороны мужчины.

По словам адвоката, он также попросил о проведении суда с участием присяжных, если будет отклонено ходатайство о прекращении дела. Третье ходатайство — об обязательном проведении предварительных судебных слушаний перед началом рассмотрения уголовного дела по существу.

Стоит отметить, что следователи должны провести аналогичную процедуру оформления завершения следствия с двумя остальными сестрами Хачатурян и их адвокатами.