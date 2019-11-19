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Происшествия

Завершено расследование дела сестер Хачатурян 

BFM.RU + ещё 6 41 минуту назад
Завершено расследование дела сестер Хачатурян
Фото: РИА Новости
Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по резонансному убийству тремя сестрами Хачатурян их отца. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Адвокат старшей сестры Алексей Липцер рассказал изданию, что сегодня он со своей подзащитной прошел процедуру оформления завершения следствия. Он добавил, что подал три ходатайства: о прекращении уголовного дела из-за того, что гибель Михаила Хачатуряна, по мнению защиты, произошла в рамках необходимой самообороны и последовала после многолетних издевательств над дочерьми со стороны мужчины.
По словам адвоката, он также попросил о проведении суда с участием присяжных, если будет отклонено ходатайство о прекращении дела. Третье ходатайство — об обязательном проведении предварительных судебных слушаний перед началом рассмотрения уголовного дела по существу.
Стоит отметить, что следователи должны провести аналогичную процедуру оформления завершения следствия с двумя остальными сестрами Хачатурян и их адвокатами.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Михаил Хачатурян , Алексей Липцер , СКР
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