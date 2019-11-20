Завершено расследование дела сестер Хачатурян

У отца сестер Хачатурян нашли связи в прокуратуре

Адвокаты сестер Хачатурян считают, что отцу девушек Михаилу Хачатуряну сходили с рук нарушения закона благодаря его знакомствам в прокуратуре . Об этом пишет «Коммерсант».

По данным «Коммерсанта», адвокаты в своих запросах рассказали о случае, когда одна из сестер стала свидетельницей задержания ее отца инспектором ДПС . По ее словам, тогда Хачатурян проехал на красный свет и пересек две сплошные, затем начал кричать на полицейского и позвонил «заместителю генпрокурора», который якобы перенаправил его для решения вопроса к прокурору из СВАО по имени Анри.

Позже Хачатурян рассказал дочерям, что прокурор округа на его глазах порвал протокол о его нарушении ПДД. Сестры говорили, что их отец часто встречался с Анри у здания прокуратуры.