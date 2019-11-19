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Пригодный к работе мужчина умер в очереди в центре занятости 

Lenta.ru 54 минуты назад
Мужчина простоял в очереди и умер
Фото: Reuters
Житель английского города Лланелли, графство Кармартеншир, умер в очереди на встречу по поводу пособия по безработице в местном центре занятости. Об этом сообщает издание Daily Star.
Утром 15 ноября 65-летний англичанин пришел в центр занятости. Пока он ожидал своей очереди, ему стало плохо. Проходившая мимо сотрудница заметила это и вместе с коллегами попыталась оказать ему первую помощь.
Работники центра вызвали «скорую помощь». В ожидании врачей они уложили посетителя на пол и начали самостоятельно проводить ему сердечно-легочную реанимацию. Других посетителей попросили покинуть здание, но они собрались у входа, чтобы убедиться, что с мужчиной все будет хорошо.
Один из посетителей рассказал, что был знаком с пострадавшим. Он сообщил, что мужчина болел сахарным диабетом и что ранее в этом году в центре занятости его признали пригодным к работе.
Прибывшие на место парамедики не смогли спасти пострадавшего, он скончался на месте.
Ранее сообщалось, что житель британского города Саутгемптона, графство Хампшир, покончил с собой, не дождавшись, когда ему удалят зуб мудрости. 38-летний Энтони Хоскинс (Anthony Hoskins) страдал от зубной боли по меньшей мере с января 2019 года и был в списке ожидания на удаление зуба мудрости, но не смог так долго терпеть.
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Теги:
Происшествия , В мире , Лланелли
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