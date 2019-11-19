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Политика

СК проверит обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье
Фото: globallookpress.com
Следователи в Москве устанавливают обстоятельства смерти пациентки частной клиники, которую не разрешили перевести в другое лечебное учреждение якобы из-за долга по оплате медицинских услуг, сообщает во вторник Следственный комитет России.
По данным ведомства, во вторник в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что сотрудники частной клиники на западе Москвы ввели пациентку в медикаментозную кому, не дав родственникам разрешения перевести ее в другую клинику. Со слов женщины, сотрудники медучреждения не выдали ее сестру из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг. В процессе переговоров пациентка скончалась в больнице.
"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи ГСУСК России по Москве дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки.
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Комментарии7 
Теги:
Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Москва
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