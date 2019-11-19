Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье

СК проверит обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве

Следователи в Москве устанавливают обстоятельства смерти пациентки частной клиники, которую не разрешили перевести в другое лечебное учреждение якобы из-за долга по оплате медицинских услуг, сообщает во вторник Следственный комитет России

По данным ведомства, во вторник в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что сотрудники частной клиники на западе Москвы ввели пациентку в медикаментозную кому, не дав родственникам разрешения перевести ее в другую клинику. Со слов женщины, сотрудники медучреждения не выдали ее сестру из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг. В процессе переговоров пациентка скончалась в больнице.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи ГСУСК России по Москве дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.