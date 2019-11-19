Москвич-наркоман угрожал полицейским ножом

Москвич угрожал полицейским ножом после ДТП

В понедельник 18 ноября в Москве автомобиль Skoda столкнулся с машиной скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.

Во время ожидания инспекторов дорожно-патрульной службы ( ДПС ) из-за спин врачей скорой помощи вышел 26-летний мужчина с ножом. Он был в крови и не реагировал на просьбы сотрудников прибывшей на место патрульно-постовой службы бросить оружие.

Мужчина был задержан.

Впоследствии стало известно, что он находился под воздействием галлюциногенных веществ и ранее был судим.

Задержанного доставили в отделение токсикологической реанимации одной из московских больниц.