Москвич-наркоман угрожал полицейским ножом

В понедельник 18 ноября в Москве автомобиль Skoda столкнулся с машиной скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
Во время ожидания инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС) из-за спин врачей скорой помощи вышел 26-летний мужчина с ножом. Он был в крови и не реагировал на просьбы сотрудников прибывшей на место патрульно-постовой службы бросить оружие.
Мужчина был задержан.
Впоследствии стало известно, что он находился под воздействием галлюциногенных веществ и ранее был судим.
Задержанного доставили в отделение токсикологической реанимации одной из московских больниц.