Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье
Происшествия

Москвич угрожал полицейским ножом после ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
Москвич-наркоман угрожал полицейским ножом
Фото: depositphotos.com
В понедельник 18 ноября в Москве автомобиль Skoda столкнулся с машиной скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
Во время ожидания инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС) из-за спин врачей скорой помощи вышел 26-летний мужчина с ножом. Он был в крови и не реагировал на просьбы сотрудников прибывшей на место патрульно-постовой службы бросить оружие.
Мужчина был задержан.
Впоследствии стало известно, что он находился под воздействием галлюциногенных веществ и ранее был судим.
Задержанного доставили в отделение токсикологической реанимации одной из московских больниц.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Газета.Ru: последние новости
В центре Москвы избили офицера ФСБ В центре Москвы избили офицера ФСБ СМИ: Соколов пытался покончить с собой в ходе следственного эксперимента СМИ: Соколов пытался покончить с собой в ходе следственного эксперимента Защита сестер Хачатурян хочет, чтобы дело рассматривал суд присяжных Защита сестер Хачатурян хочет, чтобы дело рассматривал суд присяжных 
Теги:
Происшествия , ГИБДД , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса 2
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу 210
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК 126
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье
Долг и смерть: врачи отказались отдавать женщину семье 7
Суд ООН потребовал от РФ ответа на иск Украины
Суд ООН потребовал от РФ ответа на иск Украины 734
Видео
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
01:00
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение