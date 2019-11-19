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Происшествия

СКР завёл дело на жительницу Москвы за оставление детей в опасности 

News.ru 1 час назад
Москвичка бросила восьмерых детей
Фото: Reuters
Главк СКР по Москве возбудил уголовное дело в отношении жительницы столицы, которая оставила на несколько дней восьмерых детей, страдающих простудными заболеваниями, на попечении бабушки.
Об инциденте правоохранительные органы проинформировали сотрудники скорой помощи. Они отметили, что дети в возрасте от полугода до восьми лет находились в ненадлежащих условиях проживания. Присматривала за ними только 63-летняя женщина.
Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Следователи совместно с прокуратурой проводят проверку с целью установления всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.
Ранее News.ru писал, что столичная прокуратура оценит действия чиновников системы профилактики, ответственных за контроль условий жизни и воспитания детей в данной семье.
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Теги:
Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД
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