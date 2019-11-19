Москвичка бросила восьмерых детей

Москве возбуждено уголовное дело в отношении матери, оставившей восьмерых детей с простудными заболеваниями на попечении бабушки.

«По результатам проведенной проверки следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»)», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы ГСУ СК РФ по столице.

По версии следствия, мать детей отсутствовала несколько дней, пока ее малолетние дети в возрасте от 6 месяцев до 8 лет с различными формами простудных заболеваний находились в однокомнатной квартире с 63-летней бабушкой.

Врачи скорой помощи, вызванные бабушкой к детям, сочли условия, в которых те находятся, ненадлежащими, и уведомили об этом правоохранительные органы