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Политика

Москвичка бросила восьмерых детей 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Москвичка бросила восьмерых детей
Фото: Reuters
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении матери, оставившей восьмерых детей с простудными заболеваниями на попечении бабушки.
«По результатам проведенной проверки следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»)», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы ГСУ СК РФ по столице.
По версии следствия, мать детей отсутствовала несколько дней, пока ее малолетние дети в возрасте от 6 месяцев до 8 лет с различными формами простудных заболеваний находились в однокомнатной квартире с 63-летней бабушкой.
Врачи скорой помощи, вызванные бабушкой к детям, сочли условия, в которых те находятся, ненадлежащими, и уведомили об этом правоохранительные органы.
Следователи совместно с органами прокуратуры проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, следствием будет дана правовая оценка деятельности работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , АГН "Москва" , Москва
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