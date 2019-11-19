Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве

Появились подробности избиения спецназовца ФСБ в Москве

Появились подробности избиения неизвестными капитана спецназа ФСБ в центре Москвы , сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошел в баре и продолжился на улице. На видео с камер наблюдения видно, что двое неизвестных подошли к сотруднику спецслужбы, когда тот стоял у стойки бара. Они стали ругаться и хватать его за руки. Издание предполагает, что это могло быть продолжение конфликта, не попавшего в зону видимости камер.

После непродолжительного выяснения отношений стороны перешли к драке, которая продолжилась на улице по просьбам посетителей заведения.

Уличные камеры засняли, как силовик пропустил несколько ударов и упал на асфальт, после чего сотрудники начали оказывать ему первую помощь.

Нападавшие тем временем скрылись с места происшествия на автомобиле Mercedes.

Капитана доставили в больницу, он получил тяжелую черепно-мозговую травму.