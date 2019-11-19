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Появились подробности избиения спецназовца ФСБ в Москве 

Рамблер 40 минут назад
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Фото: ФСБ РФ
Появились подробности избиения неизвестными капитана спецназа ФСБ в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.
Конфликт произошел в баре и продолжился на улице. На видео с камер наблюдения видно, что двое неизвестных подошли к сотруднику спецслужбы, когда тот стоял у стойки бара. Они стали ругаться и хватать его за руки. Издание предполагает, что это могло быть продолжение конфликта, не попавшего в зону видимости камер.
Избиение спецназовца ФСБ в центре Москвы попало на видео
После непродолжительного выяснения отношений стороны перешли к драке, которая продолжилась на улице по просьбам посетителей заведения.
Уличные камеры засняли, как силовик пропустил несколько ударов и упал на асфальт, после чего сотрудники начали оказывать ему первую помощь.
Нападавшие тем временем скрылись с места происшествия на автомобиле Mercedes.
Капитана доставили в больницу, он получил тяжелую черепно-мозговую травму.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , ФСБ , РЕН ТВ , Москва
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