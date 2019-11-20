В Воронеже на стройке погибли рабочие

Двое рабочих погибли из-за падения на них кирпичей в Воронеже

Воронеже возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих из-за падения на них кирпичей, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Воронежской области.

По данным следствия, утром 19 ноября на строящемся объекте в городе Воронеж произошло падение силикатных кирпичей с высоты 13 этажа. В результате произошедшего погибли двое мужчин 26 и 39 лет.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщает СК.