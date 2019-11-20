Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Происшествия
Путин назвал причину распада СССР
Путин назвал причину распада СССР
Политика
На Украине захотели "вжарить" по России
На Украине захотели "вжарить" по России
В мире
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика

Двое рабочих погибли из-за падения на них кирпичей в Воронеже 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
В Воронеже на стройке погибли рабочие
Фото: РИА Новости
В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих из-за падения на них кирпичей, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Воронежской области.
По данным следствия, утром 19 ноября на строящемся объекте в городе Воронеж произошло падение силикатных кирпичей с высоты 13 этажа. В результате произошедшего погибли двое мужчин 26 и 39 лет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сообщает СК.
Сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс мер по установлению причин произошедшего.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Газета.Ru: последние новости
Baza: в Ростове ФСБ штурмует квартиру, где следователь взял в заложники жену Baza: в Ростове ФСБ штурмует квартиру, где следователь взял в заложники жену Психотерапевт исключил влияние Луна на действия историка Соколова Психотерапевт исключил влияние Луна на действия историка Соколова В Харькове вандалы испортили памятник Жукову В Харькове вандалы испортили памятник Жукову 
Теги:
Происшествия , МВД , Воронеж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу
Бойня в Забайкалье привела к новому уголовному делу 54
Путин назвал причину распада СССР
Путин назвал причину распада СССР 6
На Украине захотели «вжарить» по России
На Украине захотели «вжарить» по России 111
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап» 28
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 48
Видео
Путин назвал причину распада СССР
10:09
Путин назвал причину распада СССР
Политика
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
00:34
Путин пообещал сделать американцам «цап-царап»
Политика
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
00:32
Рэперша устроила пьяный дебош в аэропорту
Шоу-бизнес Происшествия
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
На Украине захотели «вжарить» по России
00:44
На Украине захотели «вжарить» по России
В мире Политика
Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке
00:40
Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке
Происшествия
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
01:32
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение