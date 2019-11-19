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СК задержал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве в 2004 году 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Экс-депутата подозревают в убийстве
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы заключил во вторник под стражу на два месяца бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство.
"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Мистрюкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 января 2020 года", — огласила постановление судья.
Мистрюков подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ ("Убийство"). Дело об убийстве состоит из трех эпизодов — убийства предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на А. В. Смольского. Об аресте Мистрюкова следствие просило по эпизоду об убийстве Зори, также он подозревается в соучастии в покушении на Смольского.
Как следует из материалов дела, труп Зори был найден на одной из улиц Хабаровска в 2004 году с огнестрельными ранениями. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Ранее следствие не сообщало о раскрытии этого убийства. Булатов был застрелен в Хабаровске в 2005 году. Это преступление также не было раскрыто.
Согласно материалам дела, вину Мистрюкова подтверждают показания свидетелей.
"Следствием проведена очная ставка с потерпевшим, ее результаты и показания свидетелей позволили задержать Мистрюкова по подозрению в убийстве", — сказал представитель Следственного комитета.
Защита заявляет о непричастности Мистрюкова к преступлениям и намерена обжаловать постановление суда.
Адвокаты подозреваемого заявили об оказании на него давления следствием и отсутствии доказательств его причастности к убийству 15-летней давности.
"Уже подходит к концу 15-летний срок давности привлечения к ответственности по этому убийству. И сейчас Мистрюкова задерживают, вывозят в Москву, проводят его допросы, обыски без привлечения адвокатов по соглашению", — заявил защитник Мистрюкова в Басманном суде.
Как сообщили адвокаты в суде, в 2004 году Мистрюков уже привлекался к данному делу, но подозрения с него были сняты. По мнению защитников, задержание Мистрюкова сделано с целью оказать на него давления для получения показаний на иных лиц. Мистрюков подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ ("Убийство").
О Мистрюкове
По данным из открытых источников, Николай Мистрюков является директором компании "Дальпромснаб" и бывшим деловым партнером губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кроме того, Мистрюков ранее был депутатом Хабаровской краевой думы.
Согласно данным СПАРК, Мистрюков владеет 25% ООО "Торэкс" (управляющая компания группы), еще одна четверть принадлежит супруге Фургала Ларисе Стародубовой.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Сергей Фургал , СКР , Москва , Хабаровский Край
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