Экс-депутата подозревают в убийстве

СК задержал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве в 2004 году

Басманный суд Москвы заключил во вторник под стражу на два месяца бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Мистрюкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 января 2020 года", — огласила постановление судья.

Мистрюков подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ ("Убийство"). Дело об убийстве состоит из трех эпизодов — убийства предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на А. В. Смольского. Об аресте Мистрюкова следствие просило по эпизоду об убийстве Зори, также он подозревается в соучастии в покушении на Смольского.

Как следует из материалов дела, труп Зори был найден на одной из улиц Хабаровска в 2004 году с огнестрельными ранениями. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Ранее следствие не сообщало о раскрытии этого убийства. Булатов был застрелен в Хабаровске в 2005 году. Это преступление также не было раскрыто.

Согласно материалам дела, вину Мистрюкова подтверждают показания свидетелей.

"Следствием проведена очная ставка с потерпевшим, ее результаты и показания свидетелей позволили задержать Мистрюкова по подозрению в убийстве", — сказал представитель Следственного комитета.

Защита заявляет о непричастности Мистрюкова к преступлениям и намерена обжаловать постановление суда.

Адвокаты подозреваемого заявили об оказании на него давления следствием и отсутствии доказательств его причастности к убийству 15-летней давности.

"Уже подходит к концу 15-летний срок давности привлечения к ответственности по этому убийству. И сейчас Мистрюкова задерживают, вывозят в Москву, проводят его допросы, обыски без привлечения адвокатов по соглашению", — заявил защитник Мистрюкова в Басманном суде.

Как сообщили адвокаты в суде, в 2004 году Мистрюков уже привлекался к данному делу, но подозрения с него были сняты. По мнению защитников, задержание Мистрюкова сделано с целью оказать на него давления для получения показаний на иных лиц. Мистрюков подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ ("Убийство").

О Мистрюкове

По данным из открытых источников, Николай Мистрюков является директором компании "Дальпромснаб" и бывшим деловым партнером губернатора Хабаровского края Сергея Фургала . Кроме того, Мистрюков ранее был депутатом Хабаровской краевой думы.

Согласно данным СПАРК, Мистрюков владеет 25% ООО "Торэкс" (управляющая компания группы), еще одна четверть принадлежит супруге Фургала Ларисе Стародубовой.