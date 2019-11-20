Туристы заплатили 14 тысяч за 3 километра в Москве

Московским полицейским пожаловалась пара, которая за поездку на такси заплатила 14 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Водителя требуют привлечь к ответственности за мошенничество.

По данным агентства, мужчина и женщина поймали такси на Арбате, чтобы добраться до отеля на Скатерном переулке. По прибытию к гостинице водитель заявил, что пара должна за поездку 13 тысяч рублей. При этом мужчина сослался на показания счетчика. Супруги возмутились слишком дорогими услугами столичного такси, на что водитель заявил, что не выпустит их из салона пока не будет произведена оплата. Поскольку пара опаздывала на самолет, пассажир решил расплатиться.

«Мужчина достал из кармана банковскую карту и передал водителю такси, который вставил ее в терминал оплаты, находящийся в такси, ввел сумму, дал терминал мужчине для подтверждения оплаты. Он подтвердил оплату, после чего с его счета списалось 14 тыс. рублей, после он с женой вышел из такси», — приводит агентства слова собеседника из столичного ГУ МВД.

В настоящее время полицейские инициировали доследственную проверку инцидента.

В середине октября, как ранее сообщал «Рамблер», в ДТП по вине водителя такси пострадали три гостя столицы из Словакии. Porsche на большой скорости врезался в автомобиль извозчика, который решил развернуться в неположенном месте.