Туристы заплатили 14 тысяч за 3 километра в Москве

Пассажиры отдали таксисту из Москвы 14 тысяч рублей после угроз

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о таксисте, который взял с пассажиров неоправданно высокую плату за поездку на расстояние в три километра.

По словам источника в полиции, о случившемся 19 ноября сообщила 29-летняя жительница Воронежа. Она вместе со своим 42-летним мужем-французом поймали автомобиль на улице Арбат и попросили отвезти их к гостинице в Скатертном переулке.

Водитель привёз пару к отелю и заявил, что по счётчику нужно оплатить 13 тысяч рублей. Женщина начала протестовать и говорить, что это слишком дорого, однако таксист угрожал не выпустить её и супруга из машины, пока те не заплатят, — рассказал источник.

Он отметил, что после угроз супруг заявительницы отдал водителю банковскую карту, с которой тот списал 14 тысяч рублей и выпустил потерпевших из машины.

Женщина не стала писать заявления в московском отделе полиции, пообещав сделать это в Воронеже. Несмотря на это, в МВД уже начали проверку, передаёт АГН «Москва».