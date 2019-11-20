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Пассажиры отдали таксисту из Москвы 14 тысяч рублей после угроз 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Туристы заплатили 14 тысяч за 3 километра в Москве
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о таксисте, который взял с пассажиров неоправданно высокую плату за поездку на расстояние в три километра.
По словам источника в полиции, о случившемся 19 ноября сообщила 29-летняя жительница Воронежа. Она вместе со своим 42-летним мужем-французом поймали автомобиль на улице Арбат и попросили отвезти их к гостинице в Скатертном переулке.
Водитель привёз пару к отелю и заявил, что по счётчику нужно оплатить 13 тысяч рублей. Женщина начала протестовать и говорить, что это слишком дорого, однако таксист угрожал не выпустить её и супруга из машины, пока те не заплатят, — рассказал источник.
Он отметил, что после угроз супруг заявительницы отдал водителю банковскую карту, с которой тот списал 14 тысяч рублей и выпустил потерпевших из машины.
Женщина не стала писать заявления в московском отделе полиции, пообещав сделать это в Воронеже. Несмотря на это, в МВД уже начали проверку, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что Министерство транспорта подготовило законопроект, который запрещает работать людям, осуждённым за тяжкие преступления, водителями общественного транспорта и такси. В перечне таких преступлений статьи: «Убийство», «Изнасилование», «Теракт», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание» и другие.
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Теги:
Происшествия , Минтранс РФ , МВД , АГН "Москва" , Москва
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