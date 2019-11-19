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Студент устроил «пожар» в общежитии, чтобы выйти из него 

News.ru 56 минут назад
Студент устроил «пожар» в общежитии
Фото: News.ru
Студент Куйбышевского политехнического колледжа сымитировал пожар в общежитии, желая выти из здания.
Инцидент произошёл в ночь на 19 ноября. Предполагается, что молодой человек хотел покинуть общежитие, но ему не разрешили. Тогда он вернулся в свою комнату и что-то поджёг там, вызвав срабатывание пожарной сигнализации.
На место происшествия прибыли почти два десятка пожарных и шесть единиц спасательной техники. Из здания были эвакуированы более 200 человек. Они смогли вернуться в свои комнаты после того, как все помещения были проверены на предмет возгорания и задымления.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Если будет доказано, что студент своими действиями спровоцировал ложный вызов, ему придётся заплатить штраф в полторы тысячи рублей, сообщает сайт sibkray.ru.
Ранее News.ru писал, что в центре Москвы эвакуировали учащихся и педагогов одной из школ из-за сработавшей сигнализации. Тревога оказалась ложной.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Сибкрай.ru
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