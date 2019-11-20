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Общество

Крупнейший эксперт по отмыванию денег попался на отмывании денег 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Эксперт по отмыванию денег попался на отмывании денег
Фото: Lenta.ru
Американского исследователя, изучавшего коррупцию и отмывание денег в Южной Америке, обвинили в отмывании денег. Об этом сообщает Associated Press.
Брюса Бэгли (Bruce Bagley), 73-летнего профессора глобалистики из университета Майами, подозревают в сговоре с целью отмывания денег и двух случаях отмывания денег. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. После ареста он внес залог на сумму 300 тысяч долларов (19,1 миллиона рублей) и был освобожден до суда.
По информации следствия, Бэгли открыл несколько банковских счетов, куда его венесуэльские партнеры переводили свои доходы от хищения государственных средств и взяточничества. Затем американец переводил большую часть полученных средств на счет сообщника, тем самым скрывая их происхождение. Он оставлял себе 10 процентов отмытой суммы в качестве платы за услугу.
Обвинители располагают доказательствами того, что с ноября 2017 года до апреля 2019 года на счета Бэгли 14 раз переводили средства из банков в Швейцарии и ОАЭ на общую сумму три миллиона долларов (около 192 миллионов рублей).
Бэгли считался крупным специалистом по коррупции и отмыванию денег в Южной Америке. Он часто давал комментарии прессе и неоднократно выступал в качестве эксперта в судах и в Конгрессе США.
В 2018 году сообщалось, что на банковском счету нищего торговца из пакистанского города Карачи нашли 2,3 миллиарда пакистанских рупий (842,5 миллиона рублей по текущему курсу). В Федеральном агентстве расследований подозревали, что счет служил для отмывания денег.
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Теги:
Происшествия , Конгресс США , Майами
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