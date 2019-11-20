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В Харькове вандалы испортили памятник Жукову 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
В Харькове вандалы испортили памятник Жукову
Фото: Газета.Ru
Памятник маршалу СССР Георгию Жукову, расположенный в Харькове, был испорчен неизвестными. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.
Как стало известно, постамент памятника был облит красной краской.
В данный момент полицейские осуществляют проверку по факту повреждения монумента.
Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства случившегося. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.
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Теги:
Происшествия , Украина , Георгий Жуков , МВД , Харьков
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