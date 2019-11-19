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Политика

Следователи выясняют обстоятельства смерти многодетной матери в Якутии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Многодетная мать покончила с собой в Якутии
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют обстоятельства смерти многодетной матери в городе Вилюйск Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по региону Надежда Дворецкая.
Во вторник в СМИ появилась информация о том, что в Вилюйске покончила с собой многодетная женщина. Тело матери рядом с домом обнаружил старший из четверых детей, ученик второго класса. Якобы он сообщил об этом учителю, когда его спросили о причине двухдневного отсутствия в школе.
"Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 30-летней женщины в Вилюйском районе Якутии. Причины и обстоятельства смерти будут установлены по ее результатам", — рассказала Дворецкая.
По ее информации, дети находятся в реабилитационном центре, где им оказывается психологическая помощь.
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Теги:
Происшествия , Надежда Дворецкая , СКР , Вилюйск , Республика Саха (Якутия)
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