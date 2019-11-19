Многодетная мать покончила с собой в Якутии

Следователи выясняют обстоятельства смерти многодетной матери в Якутии

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что в Вилюйске покончила с собой многодетная женщина. Тело матери рядом с домом обнаружил старший из четверых детей, ученик второго класса. Якобы он сообщил об этом учителю, когда его спросили о причине двухдневного отсутствия в школе.

"Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 30-летней женщины в Вилюйском районе Якутии. Причины и обстоятельства смерти будут установлены по ее результатам", — рассказала Дворецкая.

По ее информации, дети находятся в реабилитационном центре, где им оказывается психологическая помощь.