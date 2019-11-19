Мать управлявшего машиной шестилетнего ребенка наказали

Жительницу Татарстана , посадившую за руль шестилетнего сына, наказали несколькими штрафами. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

МВД выяснили, что 28-летняя многодетная мать из Набережных Челнов. является злостной нарушительницей ПДД. За последние два года она 31 раз привлекалась к ответственности, в частности, 11 апреля этого года она вела машину с трехмесячным ребенком на руках.

Женщина заявила полицейским, что посадила за руль маленького сына, так как хотела научить его водить.

В ее отношении составили протоколы по административным статьям 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, тысяча рублей штрафа), 12.7 (передача управления машиной человеку, у которого нет прав, 30 тысяч рублей штрафа), статья 12.9 (превышение скорости, штраф 500 рублей), а также по пунктам 1 и 3 статьи 12.23 (нарушение правил перевозки людей, штрафы 500 и три тысячи рублей).

Также мать хотят привлечь к ответственности по административной статье 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей).

Как сообщал «Рамблер», жительница Набережных Челнов посадила за руль своего шестилетнего сына и опубликовала в соцсетях видео его поездки на скорости 130 километров в час. Женщина заявляла, что мальчик «готовится стать мужчиной», и отмечала, что он умеет водить с четырех лет.