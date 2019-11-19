Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Общество
Доцента-убийцу "оправдывают" полнолунием
Доцента-убийцу "оправдывают" полнолунием
Происшествия
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика

Мать управлявшего машиной шестилетнего ребенка наказали 

Рамблер 48 минут назад
Мать управлявшего машиной шестилетнего ребенка наказали
Фото: ТАСС
Жительницу Татарстана, посадившую за руль шестилетнего сына, наказали несколькими штрафами. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
В МВД выяснили, что 28-летняя многодетная мать из Набережных Челнов. является злостной нарушительницей ПДД. За последние два года она 31 раз привлекалась к ответственности, в частности, 11 апреля этого года она вела машину с трехмесячным ребенком на руках.
Женщина заявила полицейским, что посадила за руль маленького сына, так как хотела научить его водить.
В ее отношении составили протоколы по административным статьям 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, тысяча рублей штрафа), 12.7 (передача управления машиной человеку, у которого нет прав, 30 тысяч рублей штрафа), статья 12.9 (превышение скорости, штраф 500 рублей), а также по пунктам 1 и 3 статьи 12.23 (нарушение правил перевозки людей, штрафы 500 и три тысячи рублей).
Также мать хотят привлечь к ответственности по административной статье 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей).
Как сообщал «Рамблер», жительница Набережных Челнов посадила за руль своего шестилетнего сына и опубликовала в соцсетях видео его поездки на скорости 130 километров в час. Женщина заявляла, что мальчик «готовится стать мужчиной», и отмечала, что он умеет водить с четырех лет.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , МВД , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 261
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры 28
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием 43
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Назван способ спросить Кремль о чем угодно 9
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 103
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
02:20
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
05:05
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия Ближний Восток
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение