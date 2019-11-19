Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ

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Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Как видно на кадрах, спецназовец стоит у барной стойки и к нему подходят двое мужчин. Между ними завязалась драка, но работникам бара удалось уговорить мужчин покинуть заведение. После этого конфликт продолжился уже на улице. Там спецназовец получил несколько ударов, упал на землю и потерял сознание.
Ранее стало известно, что капитана спецназа доставили в отделение нейрохирургии. У него серьезные травмы головы.
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Теги:
Происшествия , Видео , ФСБ , РЕН ТВ , Москва
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