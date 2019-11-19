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Политика

Драка у бара: в центре Москвы избили спецназовца ФСБ 

Газета.Ru 1 час назад
Драка у бара: в центре Москвы избили спецназовца ФСБ
Фото: Газета.Ru
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с места событий видно, что конфликт разгорелся в баре на Пречистенской набережной, после чего дерущиеся вышли на улицу, где спецназовца сбили с ног.
Неизвестные в центре Москвы избили капитана Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России. Как сообщает «Интерфакс», конфликт произошел на Пречистенской набережной в кафе в ночь с 16 на 17 ноября.
Избитого мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии, рассказал агентству информированный источник. У офицера обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. По словам самого капитана, у него произошел «некий конфликт» возле винного бара.
Избившие его мужчины скрылись с места событий на черном автомобиле марки «Мерседес».
Издание Baza опубликовало видео с камер наблюдения, на котором запечатлена драка. На кадрах видно, что двое мужчин агрессивно выясняют отношения возле стойки, после чего их пытаются разнять. Однако конфликт продолжается, начинается драка, в ходе которой участники бьют друг друга кулаками. Вскоре кулачный бой продолжился на улице, где один из мужчин потерял равновесие и упал на тротуар.
Драки с участием силовиков в питейных заведениях и возле них происходят сравнительно регулярно. Иногда они заканчиваются трагически: бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин погиб в ночь на 2 июня в массовой драке в Красногорске. Вместе со своей девушкой он проходил по улице, когда увидел, что возле бара группа людей избивает двоих человек.
Согласно официальной версии следствия, Белянкин достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Это еще больше разозлило мужчин, которые, по предварительным данным, находились в алкогольном опьянении.
Толпа налетела на молодого человека, один из нападавших достал нож и ударил Белянкина в сердце. По словам очевидцев, экс-сотрудник разведки скончался на месте. Ему было 24 года.
Некоторое время спустя в Армении правоохранители арестовали фигуранта дела об убийстве. Имя арестованного официально не раскрывалось, но им мог быть Оганес Айрапетян, которого объявили в розыск в начале июля — именно этот человек нанес смертельный удар.
В феврале 2019 года в центре Москвы злоумышленники напали на подполковника ФСБ Олега Будагоцкого. Сначала они закинули к нему в машину бутылку из-под водки, а затем избили его.
В марте 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Уфе. Полицейские патрулировали участок Советского района и заметили двух подозрительных мужчин. Сотрудники ППС подошли к молодым людям и представились. В ответ один из них достал нож и ранил одного стража порядка в руку, а другого — в спину. Затем злоумышленник убежал, а второй нападавший скрыться не успел. Его задержали позже с наркотиками.
Еще одно нападение на полицейских произошло 20 марта 2018 года в Грозном. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина напал на отделение полиции. Он ранил помощника дежурного отдела полиции. Преступник был убит ответным огнем. Раненого сотрудника правоохранительных органов госпитализировали.
Трагедия произошла и в октябре 2019 года — тогда чемпион России по боксу Болот Атакулов скончался в больнице, куда был доставлен в конце сентября после драки в местном баре с черепно-мозговой травмой, перелом височной кости черепа и ушибом головного мозга.
Незадолго до этого пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что в больницу атлет был доставлен после драки с 32-летним мужчиной, который решил вмешаться в конфликт стоявших рядом парня и девушки. Он вывел Атакулова на улицу и спровоцировал драку, в ходе которой повалил соперника и несколько раз ударил боксера головой об асфальт. Подозреваемый был задержан стражами правопорядка по горячим следам.
ЧП случилось и в июле — тогда бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. У мужчины зафиксировали огнестрельное ранение в голову.
Избивают мастеров рукопашного боя и толпой — битами. В августе бывший боец спецназа погранвойск Александр Воронцов, освобождавший заложников в Беслане в 2004 году, впал в кому, после того, как его избили местные байкеры. Он сделал замечание мотоциклисту, ездившему возле детской площадки на полной скорости, после чего байкер вместе с сообщниками избил бывшего спецназовца бейсбольной битой.
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Теги:
Происшествия , Статьи , Сергей Карпенко , Оганес Айрапетян , Александр Воронцов , Никита Белянкин , ФСБ , ГРУ , МВД , Красногорск , Москва , Сирия
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