Драка у бара: в центре Москвы избили спецназовца ФСБ

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы . Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с места событий видно, что конфликт разгорелся в баре на Пречистенской набережной, после чего дерущиеся вышли на улицу, где спецназовца сбили с ног.

Неизвестные в центре Москвы избили капитана Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России. Как сообщает «Интерфакс», конфликт произошел на Пречистенской набережной в кафе в ночь с 16 на 17 ноября.

Избитого мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии, рассказал агентству информированный источник. У офицера обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. По словам самого капитана, у него произошел «некий конфликт» возле винного бара.

Избившие его мужчины скрылись с места событий на черном автомобиле марки «Мерседес».

Издание Baza опубликовало видео с камер наблюдения, на котором запечатлена драка. На кадрах видно, что двое мужчин агрессивно выясняют отношения возле стойки, после чего их пытаются разнять. Однако конфликт продолжается, начинается драка, в ходе которой участники бьют друг друга кулаками. Вскоре кулачный бой продолжился на улице, где один из мужчин потерял равновесие и упал на тротуар.

Драки с участием силовиков в питейных заведениях и возле них происходят сравнительно регулярно. Иногда они заканчиваются трагически: бывший боец спецназа ГРУ , участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин погиб в ночь на 2 июня в массовой драке в Красногорске . Вместе со своей девушкой он проходил по улице, когда увидел, что возле бара группа людей избивает двоих человек.

Согласно официальной версии следствия, Белянкин достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Это еще больше разозлило мужчин, которые, по предварительным данным, находились в алкогольном опьянении.

Толпа налетела на молодого человека, один из нападавших достал нож и ударил Белянкина в сердце. По словам очевидцев, экс-сотрудник разведки скончался на месте. Ему было 24 года.

Некоторое время спустя в Армении правоохранители арестовали фигуранта дела об убийстве. Имя арестованного официально не раскрывалось, но им мог быть Оганес Айрапетян , которого объявили в розыск в начале июля — именно этот человек нанес смертельный удар.

В феврале 2019 года в центре Москвы злоумышленники напали на подполковника ФСБ Олега Будагоцкого. Сначала они закинули к нему в машину бутылку из-под водки, а затем избили его.

В марте 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Уфе. Полицейские патрулировали участок Советского района и заметили двух подозрительных мужчин. Сотрудники ППС подошли к молодым людям и представились. В ответ один из них достал нож и ранил одного стража порядка в руку, а другого — в спину. Затем злоумышленник убежал, а второй нападавший скрыться не успел. Его задержали позже с наркотиками.

Еще одно нападение на полицейских произошло 20 марта 2018 года в Грозном. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина напал на отделение полиции. Он ранил помощника дежурного отдела полиции. Преступник был убит ответным огнем. Раненого сотрудника правоохранительных органов госпитализировали.

Трагедия произошла и в октябре 2019 года — тогда чемпион России по боксу Болот Атакулов скончался в больнице, куда был доставлен в конце сентября после драки в местном баре с черепно-мозговой травмой, перелом височной кости черепа и ушибом головного мозга.

Незадолго до этого пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что в больницу атлет был доставлен после драки с 32-летним мужчиной, который решил вмешаться в конфликт стоявших рядом парня и девушки. Он вывел Атакулова на улицу и спровоцировал драку, в ходе которой повалил соперника и несколько раз ударил боксера головой об асфальт. Подозреваемый был задержан стражами правопорядка по горячим следам.

ЧП случилось и в июле — тогда бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. У мужчины зафиксировали огнестрельное ранение в голову.