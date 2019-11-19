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Кинолог ФСИН забил арматурой бьюти-массажистку 

Рамблер 1 час назад
31-летний жителя Красноярска задержан по подозрению в убийстве своей подруги 29-летней Галины Миниенко. Девушка пропала 15 ноября по пути в поселок Арейское и исчезла. Подозреваемого зовут Никита Ж.
По предварительной версии следствия, 15 ноября Галина приехала в село Арейское, чтобы выяснить отношения с Никитой Ж., после чего они вместе поехали в Красноярск. По дороге пара сделала остановку у заброшенной воинской части, там между ними произошла ссора, во время которой молодой человек нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, а затем закопал тело в куче мусора. На автомобиле потерпевшей подозреваемый доехал до Красноярска и там бросил на улице.
По данным «КП», девушка влюбилась в Никиту, когда ей было 18 лет. Долгое время мужчина не отвечал взаимностью. Пара начала встречаться лишь два года назад. Этим летом Галина и Никита расстались. Мужчина успел жениться на другой женщине. Затем он возобновил отношения с Галиной, которой теперь пришлось довольствоваться ролью любовницы. Она требовала, чтобы Никита рассказал жене об их отношениях.
В СК отметили, что подозреваемый под тяжестью предъявленных улик дал признательные показания и сообщил место, где предположительно находится тело убитой. Он также показал, где бросил автомобиль девушки.
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Комментарии23 
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , ФСИН , Красноярск
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