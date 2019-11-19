«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова

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Происшествия

Защита рассматривает версию влияния полнолуния на обвиняемого в убийстве историка Соколова 

ТАСС 51 минуту назад
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, рассказал, что у защиты много версий произошедшего, вплоть до мистических.
Соколов попытался покончить с собой
"Версий событий у защиты более десятка, начиная от убийства и вплоть до мистических. Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время", — рассказал во вторник журналистам адвокат Александр Почуев.
По его словам, защита планирует в пятницу посетить Соколова в СИЗО "Кресты". Ему уже передали литературу, в том числе "Теорию этногенеза" Льва Гумилева. Как сообщил адвокат, его подзащитный в перерыве между следственными действиями предпринял попытку самоубийства.
ТАСС: последние новости
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Теги:
Происшествия , Видео , Александр Почуев , Лев Гумилев , Олег Соколов , ФСИН
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