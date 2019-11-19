Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием

Адвокат доцента «обвинил» в убийстве Луну

63-летний Соколов — кандидат исторических наук, бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. В начале ноября он, как сообщал «Рамблер», застрелил и расчленил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Ещенко. Он признался в совершении преступления. На прошлой неделе суд его арестовал.

Накануне средствам массовой информации стало известно о попытке Олега Соколова убить себя во время следственного эксперимента. Сегодня в ходе пресс-конференции его адвокат Александр Почуев подтвердил, что «такой эпизод» имел место.

Во время того же мероприятия юрист упомянул, что защита историка имеет свыше 10 версий событий. Среди них, по его словам, есть и «мистические».

«Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу Луны», — отметил он.

Адвокат объяснил, что, со слов психологов, в день убийства Ещенко Соколовым фаза Луны была активной, а «многие дебюты шизофрении совершаются в это время». По его словам, таков «медицинский факт».