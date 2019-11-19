Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Общество
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах
Азия

Адвокат доцента «обвинил» в убийстве Луну 

Рамблер 41 минуту назад
Историк Олег Соколов мог убить свою возлюбленную и бывшую студентку Анастасию Ещенко, потому что фаза Луны в тот день была активной. Этого, как сообщает ТАСС, не исключил адвокат Соколова Александр Почуев.
63-летний Соколов — кандидат исторических наук, бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. В начале ноября он, как сообщал «Рамблер», застрелил и расчленил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Ещенко. Он признался в совершении преступления. На прошлой неделе суд его арестовал.
Соколов попытался покончить с собой
Накануне средствам массовой информации стало известно о попытке Олега Соколова убить себя во время следственного эксперимента. Сегодня в ходе пресс-конференции его адвокат Александр Почуев подтвердил, что «такой эпизод» имел место.
Во время того же мероприятия юрист упомянул, что защита историка имеет свыше 10 версий событий. Среди них, по его словам, есть и «мистические».
«Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу Луны», — отметил он.
Адвокат объяснил, что, со слов психологов, в день убийства Ещенко Соколовым фаза Луны была активной, а «многие дебюты шизофрении совершаются в это время». По его словам, таков «медицинский факт».
Комментарии44 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Александр Почуев , Олег Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 261
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры 28
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Назван способ спросить Кремль о чем угодно 9
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 103
В Донбассе появились американцы
В Донбассе появились американцы 1
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
02:20
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
05:05
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия Ближний Восток
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение