Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке

Прорыв теплотрассы: почему россияне провалились в яму с кипятком

Предварительная причина провала автомобиля в яму с кипятком в Пензе и гибели по этой причине двух человек — прорыв теплотрассы. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в правительстве Пензенской области

Вчера утром, как сообщал «Рамблер», легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке на улице Аустрина в Пензе. По этой причине двое человек, мужчин, погибли, а в трех детских садах, таком же количестве школ и в 67 многоквартирных жилых домах было отключено горячее водоснабжение и отопление.

Сегодня в пензенском правительстве сообщили, что, согласно предварительной информации, причиной инцидента стали повреждение и прорыв теплотрассы, вызванные просадкой бетонной плиты короба теплотрассы, которую, в свою очередь, вызвало давление, возникшее по той причине, что то место является зоной повышенной нагрузки автотранспорта.

Губернатор области Иван Белозерцев поручил обследовать теплосети в Пензе, а мэр города Андрей Лузгин, в свою очередь, сообщил ТАСС, что мониторинг состояния сетей, хоть и уже проводился перед началом отопительного сезона, уже начат.