Просадка плиты: почему россияне сварились в кипятке

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Прорыв теплотрассы: почему россияне провалились в яму с кипятком 

Рамблер + ещё 1 51 минуту назад
Предварительная причина провала автомобиля в яму с кипятком в Пензе и гибели по этой причине двух человек — прорыв теплотрассы. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в правительстве Пензенской области.
Вчера утром, как сообщал «Рамблер», легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке на улице Аустрина в Пензе. По этой причине двое человек, мужчин, погибли, а в трех детских садах, таком же количестве школ и в 67 многоквартирных жилых домах было отключено горячее водоснабжение и отопление.
Сегодня в пензенском правительстве сообщили, что, согласно предварительной информации, причиной инцидента стали повреждение и прорыв теплотрассы, вызванные просадкой бетонной плиты короба теплотрассы, которую, в свою очередь, вызвало давление, возникшее по той причине, что то место является зоной повышенной нагрузки автотранспорта.
Губернатор области Иван Белозерцев поручил обследовать теплосети в Пензе, а мэр города Андрей Лузгин, в свою очередь, сообщил ТАСС, что мониторинг состояния сетей, хоть и уже проводился перед началом отопительного сезона, уже начат.
«Паспорт готовности тепловых сетей у нас есть, (но. — Прим. ред.) мы проведем дополнительный мониторинг», — сообщил он.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Иван Белозерцев , ИТАР-ТАСС , Пенза , Пензенская Область
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